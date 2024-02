Abbiamo visto la Xiaomi SU7: la prima elettrica del marchio al MWC 2024

Oggi è il gran giorno della nuova Renault 5 al Salone di Ginevra, in Spagna invece - a Barcellona per l’esattezza - i riflettori sono puntati sulla nuova auto elettrica di Xiaomi che fa il suo debutto pubblico in Europa al MWC 2024.

Parliamo della Xiaomi SU7, prima berlina elettrica del colosso cinese presentata ufficialmente lo scorso mese di dicembre 2023. Come cambiano i tempi eh, una volta le automobili venivano presentate ai saloni dell’auto, oggi vengono mostrate alle fiere tecnologiche...

Del resto parliamo di Xiaomi, è dunque lecito aspettarsi un computer su gomme. Costruita con la tecnica dell’HyperCasting, con il telaio che viene pressofuso grazie a un solo ed enorme macchinario, la SU7 possiede una guida autonoma avanzata che permette di parcheggiare la vettura con una precisione millimetrica - scandagliando l’ambiente circostante fino a 160 metri. Tutte le funzioni di assistenza sono raccolte nella suite chiamata Xiaomi Pilot che funziona grazie alle tecnologie NVIDIA e LiDAR.

Internamente abbiamo uno schermo da 16,1” montato orizzontalmente, mentre sul parabrezza abbiamo un HUD che emula i 56” pollici di grandezza. A gestire la vettura troviamo il software Xiaomi HyperOS, un sistema operativo che troveremo a bordo anche di altri dispositivi del marchio. Certo per avere una SU7 bisogna avere, oltre a un budget generoso, anche parecchio spazio in garage, visto che è lunga 5 metri (4.997 mm) con 3 metri di passo e quasi 2 metri di larghezza (1.963 mm).

Vederla dal vivo ci ha confermato l’idea che sia stata scolpita in galleria del vento: ha un coefficiente aerodinamico di appena 0,195 Cx, uno dei più bassi del mercato attuale. Forse anche grazie a questo la variante top di gamma della vettura può percorrere fino a 800 km di autonomia. (Foto: Alessio Ferraiuolo)