Xiaomi SU7 disponibile in versione Standard e Max: le differenze

Xiaomi ha chiuso il suo 2023 con un lancio “bomba”: ha mostrato al mondo la sua prima auto elettrica chiamata Xiaomi SU7, una berlina premium estremamente potente che sarà disponibile in due varianti e tre colorazioni, almeno al lancio.

Alla base della gamma avremo la nuova Xiaomi SU7 a trazione posteriore (RWD, Rear-wheel Drive), un modello comunque piuttosto potente grazie a un singolo motore elettrico da 299 CV (ricordiamo che Xiaomi ha annunciato la produzione di 4 nuovi motori elettrici). Questa vettura accelera da 0 a 100 km/h in appena 5,28 secondi con 400 Nm di coppia subito disponibile, inoltre raggiunge una velocità massima di 210 km/h. La frenata permette di fermare la vettura da 100 km/h a 0 in 35,5 metri, mentre l’autonomia CLTC dichiarata è di 668 km.

Accanto a questo modello “base” avremo anche la Xiaomi SU7 Max, berlina a trazione integrale (AWD, All-wheel Drive) con doppio motore. In questo caso l’accelerazione 0-100 km/h è possibile in 2,78 secondi con 838 Nm di coppia istantanea, un vero fulmine in grado di incollarci al sedile. La configurazione Dual Motor eroga la bellezza di 673 CV e raggiunge i 265 km/h. Lo spazio di frenata 100-0 km/h è di 33,3 metri, chiudiamo infine con l’autonomia: la SU7 Dual Motor dovrebbe toccare gli 800 km CLTC. A proposito di batterie ricordiamo che Xiaomi ha anche presentato le sue batterie del futuro da oltre 1.200 km di autonomia CLTC.

Sul fronte colorazioni, per il momento Xiaomi ha confermato che la SU7 arriverà in colorazione Aqua Blue, Mineral Gray e Verdant Green. Restiamo in attesa di scoprire quando il modello sarà disponibile in Europa e a che prezzo.