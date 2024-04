La Xiaomi SU7 quanto potrebbe costare in Italia? Forse meno di una Tesla Model 3

La Xiaomi SU7 è senza dubbio l'auto del momento. La berlina cinese dalle prestazioni super e dal prezzo inferiore ad una Tesla Model 3, ha catalizzato su di se l'attenzione, e fra i Paesi europei serpeggia già un po' di preoccupazione.

Ci si domanda infatti se la vettura a batteria possa sbarcare anche nel Vecchio Continente, e tenendo conto che la Xiaomi SU7 è andata esaurita per tutto il 2024 in sol 48 ore è lecito avere un po' di paura.

La domanda sorge spontanea: se in Cina il modello base con autonomia di circa 700km costa 27.500 euro, quanto potrebbe costare in Italia? Difficile dirlo ora come ora, fatto sta che tenendo conto dei dazi e dell'IVA, si potrebbe arrivare ad una cifra vicina ai 39mila euro, a cui però bisognerebbe aggiungere il costo di importazione e la rete di vendita. In ogni caso potrebbe assestarsi sui 40-42mila euro, quindi leggermente al di sotto del prezzo della Tesla Model 3 così come di quello della Tesla Model Y il cui prezzo è stato abbassato a gennaio in Italia.

Se invece si tiene conto solamente della proporzione fra Tesla Model 3 e Xiaomi SU7, alla fine la seconda verrebbe a costare più o meno 38mila euro, una cifra ancora più interessante. Ovviamente stiamo facendo solo delle ipotesi, e non è detto che la conversione da Cina a Italia sia automatica, anche perchè le prestazioni dell'elettrica di Xiaomi sono da auto premium, di conseguenza si potrebbero ipotizzare anche prezzi ben maggiori, arrivando tranquillamente a raggiungere una cifra di 50/60mila euro.

Sorge però un'altra domanda: come reagirebbe il mercato italiano allo sbarco della SU7? Al di là della quota irrisoria conquistata dall'elettrico nel nostro Paese, i nostri concittadini si faranno convincere dalle berlina cinese che è lunga comunque 5 metri, larga 1,9 e alta 1,4? Di fatto ha le stesse dimensioni di una BMW Serie 5, quindi una vettura “importante” e non mainstream come invece è la Model 3, che è leggermente più compatta essendo lunga 4,7 metri, per una larghezza di 1,8 e un'altezza di 1,4.

