Xiaomi SU7, anche il CEO sorpreso dal boom di richieste: consegne al via da questo mese

Pura follia quanto sta succedendo a Xiaomi. Il colosso cinese del settore tecnologico ha da poco presentato sul mercato delle quattro ruote il suo nuovo prodotto, una berlina elettrica super tecnologica caratterizzata da un listino non eccessivamente alto. Il risultato? Un boom di richieste inaspettato...

Stiamo parlando di Xiaomi SU7 (vi piacerebbe una Xiaomi SU7 Touring? Una sorta di Taycan Cross Turismo per tutti), un modello che ha destato non poche attenzioni su di sé, ma che soprattutto si propone di essere il vero outsider nella grande sfida che si contendono ormai da un anno l'azienda americana Tesla e la cinese BYD. Le aspettative erano sì alte, ma forse non così tanto.

Il successo del modello ha sorpreso addirittura lo stesso CEO del brand Lei Jun, che ha affermato come gli ordini siano stati di tre o cinque volte superiori rispetto a quanto previsto in precedenza. Ma cos'ha di così straordinario questa vettura? L'auto in questione, oltre al suo design da berlina ultra moderna, in un mercato in cui le sedan sembrano trovare sempre meno spazio, e la sua tecnologia di bordo, a dir poco attesa visto la firma di Xiaomi, potrebbe aver attirato così tanti automobilisti per il suo prezzo d'acquisto low cost, soprattutto se confrontato con i valori medi in campo EV. Stiamo parlando di circa 28 mila euro al cambio diretto (la Xiaomi SU7 quanto potrebbe costare in Italia? Forse meno di una Tesla Model 3).

Si parla di ben 50 mila ordini piazzati in appena 27 minuti dall'apertura delle richieste per SU7. Un trionfo colossale che però rischia di avere anche un lato negativo. Infatti, Jun non si è mai nascosto e ha sempre dichiarato come l'azienda preveda di perdere quasi 9 mila euro per ogni vettura venduta, arrivando a una stima totale pari a poco più di 532 milioni di euro (Xiaomi SU7, non è tutto rose e fiori: 'Azienda perderà 8.700 euro per ogni auto prodotta')... Lo slancio iniziale della SU7 servirà però al brand hi-tech di farsi conoscere anche in ambito automotive, si tratta insomma di una sorta di investimento sull'immagine dell'azienda.

