Xiaomi 'spaventa' Tesla: può produrre una SU7 ogni 76 secondi, 40 all'ora

Xiaomi, il colosso della tecnologia, ha iniziato a muovere i suoi primi passi anche nel mondo automotive con il lancio della sua SU7, berlina elettrica premium che mira a scalzare la Tesla Model 3 sul tetto del mondo. Per la sua controffensiva, Xiaomi può costruire una SU7 ogni 76 secondi grazie a una fabbrica di ultima generazione.

Lei Jun, fondatore e CEO di Xiaomi, ha appena confessato che la Xiaomi Super Factory di Pechino può costruire 40 auto ogni ora; ogni 76 secondi viene sfornato un nuovo modello (i calcoli in realtà farebbero 90 secondi per unità, evidentemente però in un'ora di tempo c'è qualche minuto "morto" impiegato per fare altro). Certo i primi tempi non saranno facili per il colosso tech, che per ogni SU7 prodotta perde 8.700 euro, la compagnia però guarda in grande e ha già nel suo mirino Tesla e BYD.

A differenza di Elon Musk, che con il passare del tempo ha ridotto parte dell’automazione delle sue fabbriche, Xiaomi si affida a un impianto in cui operano oltre 700 robot - che si occupano principalmente dell’installazione, dell’ispezione e del trasporto. 381 robot supportano 20 operai nell’area in cui si assembla la carrozzeria, con 8 robot per ogni stazione di lavoro, 4 su ogni lato dell’auto. Enormi braccia meccaniche possono maneggiare le portiere e installarle nella loro sede, stringendo i bulloni che servono e regolando a dovere le cerniere. Sempre i robot fissano il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore e il tetto panoramico in vetro; i macchinari automatizzati impiegano circa 30 secondi a prendere gli elementi e ad assemblarli insieme. Secondo Xiaomi, sono tempi dimezzati rispetto alla media dell’industria automotive.

Ma quanto sono più efficienti i robot rispetto agli umani? Secondo Xiaomi i tempi si velocizzano di tre volte. Il colosso ha implementato anche un nuovo modo di verniciare le auto: grazie a un sistema altamente automatizzato, è possibile riempire le taniche, pulire gli ugelli e preparare una nuova vernice in 40 minuti, pratica che riduce il tempo di consegna del 25%. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 28 marzo in Cina, Xiaomi conta di vendere 100.000 SU7 nel primo anno di commercializzazione, mentre nei successivi tre anni l’obiettivo è arrivare a 900.000 unità. Numeri alla portata di Xiaomi, che in poche ore ha piazzato i primi 100.000 ordini della vettura. Forse è il caso che Elon Musk inizi a preoccuparsi...

Su Ma-Fra, Tergy Cristalvetro, Liquido Lavavetri Per Vaschette, Pro è uno dei più venduti di oggi.