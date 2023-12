Xiaomi sfida Tesla con 4 nuovi motori elettrici: i dati tecnici sono impressionanti!

Xiaomi è un colosso tech conosciuto per i prodotti più disparati, dagli smartphone e dai tablet si arriva ai monopattini e ai powerbank, senza contare una enorme gamma di elettrodomestici per la casa. La compagnia però sarà presto protagonista del mercato automotive: ecco i nuovi motori elettrici Xiaomi.

Il colosso tech ha tenuto in Cina un grande evento dedicato proprio all’automotive, durante il quale ha snocciolato tutte le sue novità tecnologiche a partire da una inedita gamma motori. Xiaomi ha iniziato con qualche cenno storico: dagli 8.000 rpm del 2012 si è arrivati ai 20.000 rpm della potente Tesla Model S Plaid, la grande X però è ora capace di andare oltre e toccare i 21.000 rpm con il suo nuovo e-motor base.

Xiaomi ha infatti presentato un motore elettrico chiamato V6 capace di erogare 299 CV/220 kW con 400 Nm di coppia e architettura a 400 V. Questo motore sarà affiancato dal più potente V6s: 374 CV/275 kW, 500 Nm e architettura a 800 V per rispondere alle migliori vetture premium del mercato. Questo motore promette performance superiori a quello principale della Tesla Model S Plaid e a quello della Taycan Turbo (neppure una 911 Turbo batte la Model S Plaid), con un rapporto potenza/peso di 6,78 kW/kg.

Non è tutto però: Xiaomi ha presentato anche il V8s. Questo e-motor è in grado di raggiungere i 27.200 rpm, sembra dunque che il produttore si sia concentrato sulla potenza bruta per sfidare Tesla, Porsche e i migliori modelli elettrici attualmente in circolazione. Sulla carta abbiamo 578 CV/425 kW, 635 Nm di coppia e un rapporto potenza/peso di 10,14 kW/kg, ben oltre i 6,22 kW/kg della Tesla Model S Plaid.

Quando si pensava si fosse davvero arrivati al termine, Xiaomi ha presentato il suo HyperEngine: questo motore promette i 35.000 rpm ed è di fatto non solo il modello più performante della nuova gamma del colosso tech, è anche uno dei motori più avanzati e potenti al mondo.

Xiaomi ha anche presentato le nuove batterie della SU7 da oltre 1.200 km di autonomia CLTC.