Xiaomi registra il nuovo Mi Electric Scooter 3: in arrivo un monopattino next gen?

Il prossimo 8 febbraio Xiaomi terrà un importante evento di presentazione, durante il quale lancerà diversi prodotti a livello mondiale. Fra questi potrebbe esserci anche il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3.

Le notizie sull’arrivo del nuovo monopattino elettrico targato Xiaomi arrivano dall’indonesia, dove il modello è stato registrato e certificato presso la Indonesian Telecom - che senza volverlo dunque ha fatto un grande ma gradito spoiler alla comunità tech. Un arrivo quasi inaspettato, bisogna dirlo, poiché la line-up di monopattini elettrici Xiaomi è stata aggiornata appena la scorsa estate, sono dunque passati poco più di 6 mesi dall’ultimo refresh.

Un refresh che a dire il vero ci aveva convinto su molti fattori ma lasciato un po’ dubbiosi su altri. Con i nuovi Essential, 1S e Pro 2 la società cinese aveva di fatto migliorato tantissimi dettagli “pratici” (come potete leggere nella nostra prova completa dello Xiaomi Mi Electric Scooter 1S) lasciando però del tutto invariato il design, un fronte su cui ci saremmo aspettati qualche novità in più.

Ora quel numero “3” nel nome del nuovo prodotto potrebbe indicare finalmente una terza generazione completamente riveduta e corretta, magari con gomme tubeless anti-foratura, un design più accattivante e compatto, batterie per tutti i gusti con la top di gamma in grado di arrivare fino a 65 km di autonomia - per pareggiare i conti con il flagship di Segway, quel Ninebot Max G30 che abbiamo provato di recente. Non resta che aspettare ancora qualche giorno per conoscere la verità.