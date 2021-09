Xiaomi pronta a creare auto elettriche: nasce la nuova Xiaomi EV Company Limited

Se seguite le notizie relative al mondo Xiaomi, il marchio cinese diventato ormai un colosso hi-tech di dimensioni spropositate, già sapete come il Gruppo diretto da Lei Jun sia intenzionato a entrare a gamba tesa nel mondo delle auto. Ebbene la nuova compagnia automotive di Xiaomi ha appena completato l’iscrizione al registro delle imprese.

L’iscrizione è avvenuta con un capitale di 10 miliardi di RMB, con Lei Jun - il Founder, il Chairman e il CEO di Xiaomi - che sarà anche rappresentante legale. Il progetto di Xiaomi di creare nuove auto elettriche e venderle in tutto il mondo è dunque iniziato sul serio ed è più concreto che mai. Una notizia che merita attenzione, poiché il brand è famoso per trasformare in oro tutto ciò che tocca - e sono tanti e differenti i settori di cui la compagnia si occupa con successo, da quello degli smartphone a quello della domotica, passando per i monopattini elettrici e gli elettrodomestici.

Al di là dell’investimento iniziale di 10 miliardi di RMB, Xiaomi si è impegnata a mettere sul piatto ulteriori 10 miliardi di dollari nel corso dei prossimi 10 anni, con Lei Jun che guiderà anche questa ala della compagnia - che si chiamerà Xiaomi EV Company Limited. Non ci resta che attendere nuove, succose novità.