Xiaomi presenta i nuovi monopattini 4 e 4 Lite: caratteristiche e prezzi

Negli ultimi anni Xiaomi ha investito tantissimo nel settore dei monopattini elettrici, diventando un punto di riferimento assoluto. La sua ultima punta di diamante è lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro che abbiamo provato, un monopattino di alta gamma che sta per avere due fratelli: i nuovi Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite.

Entrambi i nuovi monopattini possono raggiungere una velocità massima di 20 km/h come legge impone, a livello tecnico però non sono poche le differenze che li distinguono. Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 eredita diverse soluzioni già viste sul 4 Pro, la sua batteria però garantisce fino a 35 km di autonomia grazie a 7.650 mAh di energia. Il suo motore da 600 W di picco può risalire pendenze fino al 16%, inoltre è dotato di freno a disco a doppia azione sulla ruota posteriore e freno E-ABS sulla ruota anteriore per una maggiore sicurezza.

Più essenziale, ovviamente, il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite: la sua batteria è da 5.200 mAh e promette fino a 20 km di autonomia. Il suo motore raggiunge i 300 W di picco e sulla ruota posteriore figura un freno a tamburo - che fa coppia con l'E-ABS sulla ruota anteriore.

Lo Xiaomi Electric Scooter 4 ha un prezzo di listino di 549,99 euro, il 4 Lite invece costa 449,99 euro, tuttavia Xiaomi ha pensato a un'offerta Early Bird che vi permetterà di acquistare fino al 4 giugno lo Xiaomi Electric Scooter 4 a 499,99 euro su Mediaworld, Unieuro, Euronics e Amazon, mentre il 4 Lite si potrà avere a 399,99 euro su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon, Expert e Trony. Entrambi i prodotti saranno disponibili in pre-ordine su mi.com mentre le vendite effettive inizieranno dal 12 giugno.

Al grande evento Xiaomi di Milano abbiamo visto dal vivo anche il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra, l'unico monopattino del marchio cinese a essere ammortizzato; ancora non sappiamo se arriverà o meno nel nostro Paese, vediamo però che è stato dotato di frecce direzionali, obbligatorie per legge, un dettaglio che ci fa ben sperare (nella versione originale non erano presenti).