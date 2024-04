Xiaomi ora fa paura: dopo la SU7 arriva anche il SUV? Forse già nel 2024...

Ora è ufficiale, abbiamo un nuovo importante competitor nel settore delle auto ed è Xiaomi. La sua SU7 ha ricevuto più di 100.000 ordini in sole 48 ore, esaurendo l'intera produzione per tutto il 2024.

Numeri pazzeschi che vanno ad aggiungersi ai 50.000 ordini a 27 minuti dal lancio della SU7, giusto per avere un'idea della performance super della berlina elettrica. Ma come canta Ligabue, “il meglio deve ancora venire” visto che l'azienda tecnologica cinese, che si appoggia a BAIC per produrre la sua berlina, starebbe pensando di lanciare sul mercato già entro la fine dell'anno anche un SUV.

Obiettivo, sfidare a viso aperto BYD ma soprattutto Tesla. Se infatti la SU7 viene considerata l'anti Model 3, con il nuovo SUV si andrebbe a rubare clienti alla Model Y. Secondo quanto emerso in questi giorni, il nuovo sport utility vehicle di Xiaomi dovrebbe essere di medie/grandi dimensioni, con un propulsore 100% elettrico e con un'opzione di veicolo elettrico con un'autonomia estesa EREV, sistema quest'ultimo che sta andando molto di moda nel gigante asiatico e che permette di incrementare l'autonomia di un'auto a batteria grazie ad un piccolo motore termico.

Secondo quanto riferito da MyDrivers, Xiaomi avrebbe due diverse piattaforme, a cominciare dalla Modena, che è quella da cui è appunto è fuoriuscita la SU7, arrivando fino a quella inedita che supporta appunto l'EREV. Obiettivo del nuovo SUV Xiaomi, competere con la Porsche Cayenne (quindi un obiettivo altamente ambizioso), ma soprattutto con Li Auto, che al momento comanda le vendite in Cina fra i SUV di lusso.

Li Auto, ricorda CarNewsChina, vende solamente SUV e tutti con sistema EREV (tranne l'ultimo modello, il Li Mega che è un MPV full electric), una strategia che ha funzionato visto che nel corso del 2023 ha venduto quasi 400mila tuo, con l'obiettivo di raddoppiare il numero nel 2024, arrivando quindi a 800mila unità. Riuscirà quindi Xiaomi a detronizzare la concorrenza? Visto il successo della SU7 c'è da mettere quasi la mano sul fuoco.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su