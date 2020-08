Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, il go-kart elettrico dei sogni

Cosa succede quando uno dei migliori di produttori tech al mondo, Xiaomi, incontra uno storico brand di supercar italiano come Lamborghini? Beh accade il nuovo Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, un go-kart elettrico creato per il divertimento più sfrenato.

Il 2020 è un anno importante per Xiaomi, che infatti festeggia i suoi primi 10 anni di attività. Un decennio di grandi successi, che ha portato il marchio cinese a essere uno dei più desiderati e diffusi d'Europa, uno dei più venduti in Italia (per via degli smartphone ma anche per i suoi monopattini elettrici). Ebbene per farsi un regalo Xiaomi ha creato il Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, venduto negli USA a marchio Segway, un veicolo a trazione elettrica caratterizzato dal colore Giallo Orion che ritroviamo proprio sulle supercar del Toro costruite a Sant'Agata Bolognese, anche se ovviamente in questo caso non abbiamo un V10 o un V12 a spingerci.

Le caratteristiche tecniche sono comunque estremamente valide in ambito go-kart: lo Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition può percorrere 25 km, che sarebbero 62 giri in una pista da 400 metri, e raggiunge i 40 km/h. Pensato per i più piccoli, lo Xiaomi Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition può essere un fedele amico anche dei più grandi, visto che può trasportare fino a 100 kg di peso. Rispetto all'edizione standard, in questo caso abbiamo un alettone anteriore flessibile, pedali in alluminio, illluminazione LED e pneumatici che facilitano il drift e rendono più divertente la dinamica di guida.

Per il momento sembra che questa serie speciale verrà commercializzata solo in Cina, vista la collaborazione con Lamborghini però non sarebbe male vedere il go-kart anche in Italia molto presto. Al momento il suo prezzo al cambio è di circa 1.200 euro, significa che da noi potremmo averlo attorno ai 1.500 euro, che non sarebbe neppure troppo male. Nel frattempo non perdete la nostra prova del nuovo monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter 1S 2020.