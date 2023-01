La Xiaomi Modena è la prima auto elettrica del marchio: cosa sappiamo

Xiaomi è ormai un’inarrestabile azienda tecnologica che produce di tutto, dagli elettrodomestici ai monopattini elettrici, presto però debutterà sul mercato anche con una nuova auto elettrica. Oggi sappiamo come si chiama: la Xiaomi Modena arriverà già nel 2023.

Il colosso cinese degli smartphone e non solo ha confermato che la nuova Xiaomi Modena verrà presentata al mercato internazionale entro la fine di quest’anno. Modena è per ora un “nome interno” all’azienda, sarebbe in ogni caso una scelta di spessore, capace di omaggiare l’Italia e la Motor Valley. L’obiettivo di Xiaomi è produrre 300.000 auto elettriche all’anno e ovviamente sfidare Tesla in campo aperto. La nuova Xiaomi Modena non sarà infatti una piccola utilitaria, bensì una berlina premium capace di rivaleggiare con la Tesla Model 3 e la NIO P7. Ciò che si aspettano gli appassionati è una vettura ultra tecnologica proposta a un “prezzo Xiaomi”, ovvero estremamente aggressivo: per ora si parla di un prezzo compreso fra i 36.000 e i 41.000 euro per la base gamma, 48.000 euro per la top di gamma, cifre effettivamente realistiche dopo che la Model 3 di Elon Musk base è arrivata a costare 44.000 euro in Italia.

Sul web si parla di una tecnologia elettrica a 400 V e batterie LFP prodotte da BYD, la stessa chimica utilizzata da Tesla per le sue vetture Standard Range - e qui vi spieghiamo tutti i Pro e i Contro delle batterie LFP. Tuttavia sul modello top di gamma si potrebbe passare agli 800 V e a batterie Qilin di CATL per prestazioni di ricarica superiori. Certo i lavori sono ancora un po’ indietro, Xiaomi deve ancora aprire il suo centro produttivo di Yizhuan - che all’inizio produrrà 150.000 vetture all’anno, per poi passare alle 300.000 unità. Sono ovviamente cifre che andranno poi confermate nei fatti, Xiaomi è in ogni caso un colosso di dimensioni enormi e ha un potenziale produttivo eccezionale, in Xiaomi Automobile Technology verranno investiti 8,5 miliardi di euro nel corso di 10 anni, il capitale sociale della compagnia potrebbe essere di poco inferiore ai 140 milioni di euro, inoltre si parla di un obiettivo produttivo di 10 milioni di auto elettriche all’anno. I competitor sono avvisati…