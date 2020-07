Lo Xiaomi Mi Electric Scooter in offerta da Unieuro fino al 23 luglio

Mentre il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro sembra esaurito in ogni sua forma in tutta Italia, il fratellino minore Xiaomi Mi Electric Scooter si affaccia ancora nei nuovi volantini delle grandi catene di elettronica (lo troviamo anche da Expert). Questa volta è nei Summer Days di Unieuro.

Il nuovo volantino è valido fino al 23 luglio prossimo, vi ricordiamo però che non tutti i negozi Unieuro potrebbero aderire all'offerta. Sempre meglio controllare via internet o via telefono presso il vostro punto vendita più vicino, prima di andare di persona. Il monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter non ha certo bisogno di presentazioni, è uno dei modelli più venduti del mondo ed è proposto a 379 euro.

Ovviamente è perfettamente compatibile con il Bonus Mobilità 2020, qui le regole per capire se potete richiederlo o meno, dopo il rimborso governativo dunque andreste a pagare soltanto 151,60 euro. Abbiamo circa 30 km di autonomia (dipende dal peso del conducente, dalle condizioni della strada ecc), 25 km/h di velocità massima, un motore da 250W. Rispetto alla variante Pro ha una batteria più piccola e dunque meno autonomia, inoltre manca il display per il controllo delle info di base, può essere in ogni caso una buona soluzione "economica". Per saperne di più sulla famiglia di monopattini Xiaomi, qui la nostra recensione del Mi Electric Scooter Pro.