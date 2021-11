Xiaomi senza limiti: costruirà uno stabilimento da 300.000 auto l'anno

Il colosso cinese dell'elettronica Xiaomi ha già ufficializzato il suo arrivo nel mondo delle automobili. A settembre è stata fondata la divisione Xiaomi EV Company Limited e ora sappiamo che le intenzioni dell'azienda sono tremendamente serie.

Xiaomi si appresta a costruire un impianto da 300.000 veicoli l'anno a Pechino. La conferma arriva dalle autorità cinesi, che sottolineano che l'impianto conterrà anche gli uffici commerciali e la parte di ricerca e sviluppo. Il gigantesco stabilimento produrrà automobili elettriche a partire dal 2024, parola di Lei Jun, co-fondatore e CEO di Xiaomi. Non si hanno invece notizie sull'inizio dei lavori.

Xiaomi EV Company Limited ha un capitale sociale di 10 miliardi di yuan, circa 1,4 miliardi di euro al tasso di conversione attuale. A settembre la divisione contava 300 dipendenti, numero destinato a crescere rapidamente fino al lancio del marchio sul mercato.

Attualmente non c'è una tabella di marcia pubblica che illustra come Xiaomi vorrà muovere i suoi primi passi nel mondo dell'automotive. La costruzione dello stabilimento a Pechino suggerisce che non collaborerà con alcuna casa automobilistica, quantomeno nella costruzione.

Anche Huawei, altro colosso cinese dell'elettronica, ha espresso la volontà di produrre automobili. Il suo primo veicolo è il SUV Seres SF5, prodotto in collaborazione con il Gruppo Sokon.