Xiaomi lancia i nuovi scooter Ninebot C: economici e senza obbligo di assicurazione

I monopattini elettrici stanno cambiando, a modo loro, la mobilità urbana, ora possibile senza consumo di carburante e senza necessità di assicurazione. Ben presto però il nostro mercato potrebbe essere invaso da veicoli come il nuovo Xiaomi Ninebot C30, uno scooter vero e proprio con caratteristiche da monopattino.

Parliamo infatti di uno strano ibrido: a livello di design è in tutto e per tutto un mini scooter cittadino, la scheda tecnica invece parla di una velocità massima di 25 km/h, esattamente come un monopattino elettrico o una eBike, una soglia che in Italia e in UE permette di non avere né assicurazione, né bollo, né casco (non obbligatorio per i maggiorenni, anche se speriamo vivamente che questa norma cambi per la sicurezza di tutti).

Xiaomi, famosa per realizzare alcuni dei monopattini elettrici più venduti del mondo come il nuovo Mi Electric Scooter 1S che abbiamo provato da poco, ha così lanciato la nuova serie di scooter C che va dal C30 al C80, passando per il C40 e il C60. Cosa indicano questi numeri? Beh sostanzialmente la diversa autonomia: se il C30 ha una batteria sufficiente a percorrere 35 km, con il C40 saliamo a 40 km, mentre il C60 ne percorre 60 e il C80 - indovinate indovinate - ha 80 km di autonomia.

La versione di partenza viene offerta, al cambio per ora visto che gli scooter sono arrivati solo in Cina, a meno di 250 euro in promo (prezzo standard circa 440 euro) con una dotazione di serie niente male: Cruise Control, fari LED, NFC, frenata assistita EBAS con freno a tamburo posteriore. Ovviamente con gli altri modelli il prezzo sale gradualmente e non abbiamo idea di quanto potrebbe costare tutta la famiglia Ninebot C in Europa, in ogni caso non vediamo l'ora che Xiaomi porti questi nuovi veicoli anche da noi - anche se in Italia non sono ancora ammessi veicoli di questo tipo che non abbiano anche i pedali, speriamo in un cambio della legge.