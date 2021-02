Xiaomi lancia in bundle il monopattino Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1

Oggi 8 febbraio è stata una giornata alquanto importante per Xiaomi, che ha lanciato a livello europeo il nuovo smartphone Mi 11 5G e l’interessante Mi TV Q1 da 75”. Il produttore cinese ha però lanciato anche una terza novità: lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1.

Variando in maniera marcata il design del Pro 2 standard, grazie a una livrea personalizzata da Mercedes-AMG, il nuovo monopattino elettrico dell’azienda cinese in realtà non si distacca molto dalla scheda tecnica originale. Abbiamo infatti 25 km/h di velocità massima (anche perché è il limite imposto dalla legge in UE) e 45 km di autonomia con una singola carica.



Xiaomi ha poi dotato la sua creatura di un affidabile sistema di doppia frenata, pneumatici gonfiabili a camera d’aria che assorbono gli urti e un display integrato per tenere tutte le principali info sott’occhio. Il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 sarà in vendita proprio da oggi 8 febbraio in esclusiva presso i negozi Unieuro in bundle con Mi Portable Air Pump al prezzo di 799,90 euro.



In quantità limitate il monopattino sarà venduto anche sul Mi Store Italia. Per saperne di più su questa generazione di monopattini Xiaomi ecco a voi la nostra prova completa del Mi Electric Scooter 1S.