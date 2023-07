Xiaomi lancia il nuovo Electric Scooter 4 Go: è il suo modello 2023 più economico

Xiaomi è un colosso della tecnologia che ormai produce prodotti di tutti i tipi, dominando in diversi settori, come quello dei monopattini elettrici. Ora alla famiglia Xiaomi si aggiunge anche il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Go.

In questo 2023 Xiaomi ha sganciato sul mercato alcune ottime novità che abbiamo provato con gusto, pensiamo alla prova del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e poi del fratellino Xiaomi Electric Scooter 4 con 35 km di autonomia. Ora, dunque, arriva il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Go, modello che diventa così la “quarta forza” assieme allo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, l’unico che ancora non abbiamo citato.

Tecnicamente questo monopattino entry level offre un motore frontale da 250 W che può arrivare a 450 W di picco, è dunque meno potente del resto della famiglia. Può viaggiare alla massima velocità di 20 km/h per 18 km grazie a una batteria da 165 Wh/7,6 Ah. È il modello meno performante dei quattro ma anche il più compatto e leggero, con appena 13,7 kg di peso. Attenzione però al freno, abbiamo infatti un E-ABS elettronico sulla ruota anteriore e un freno a tamburo al posteriore, niente freno a disco come i modelli più performanti...

Ovviamente di tutto questo beneficia anche il prezzo, di appena 299 euro in Europa, che in Italia diventano magicamente 349,99 euro da Mediaworld. Presto però lo vedremo arrivare anche su altre piattaforme. È senza alcun dubbio un monopattino “da ultimo chilometro”, perfetto per portarvi dal parcheggio al lavoro, oppure da scuola a casa; è così compatto che può essere facilmente trasportato anche sui mezzi pubblici, dunque su un percorso di 40 km giornalieri (andata e ritorno) potreste farne 25 sul treno e 15 sul monopattino.