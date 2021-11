Al via lo Xiaomi Friday: sconti sui migliori monopattini elettrici della compagnia

Come già saprete siamo entrati nella settimana del Black Friday, il periodo dell’anno in cui si portano a casa le migliori offerte in ambito tech - e nello Xiaomi Friday ci sono promozioni anche per i monopattini elettrici.

Sfogliando il sito ufficiale dedicato allo Xiaomi Friday notiamo subito come lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 nella sua variante speciale Mercedes-AMG (che solitamente costa più della standard) si può avere a 549,90 euro anziché 799,90 con una Mi Box S in regalo (riservato a chi spende più di 450 euro sul sito dello Xiaomi Friday). In sconto abbiamo anche il Pro 2 classico a 439,90 euro e lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S che abbiamo provato al lancio, proposto a 349,90 euro anziché 449,90.

In sconto anche l’ultimo arrivato nella line-up (dalla mezzanotte del 26 novembre), il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, che ora costa 399,90 euro con Mi TV Stick in abbinata (dal valore di 49,99 euro). Per saperne di più su questo monopattino vi invitiamo a leggere la nostra prova dello Xiaomi Mi Electric Scooter 3 pubblicata di recente. Trovate dunque in offerta tutti i migliori monopattini elettrici della compagnia cinese, ai prezzi più bassi dell’anno sullo store Mi.com.

Vi consigliamo in particolare quest’ultimo modello, lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, con poche ma notevoli migliorie, come ad esempio il freno a doppia pastiglia e il sistema di blocco rinnovato. Se vi serve una batteria in grado di superare i 40 km invece andate sul Pro 2, non potete sbagliare.