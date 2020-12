Xiaomi Essential e tutti i monopattini in sconto fra i Natalissimi di Unieuro

Anche in questo nefasto 2020 siamo arrivati al periodo natalizio, con le grandi catene di elettronica che si stanno divertendo a lanciare volantini e sconti dedicati. Oggi andiamo a scoprire i monopattini elettrici in sconto fra i Natalissimi di Unieuro.

Le offerte che seguono sono valide sia online che in negozio, nel caso in cui troviate delle scorte disponibili, partiamo subito dunque. In primo piano abbiamo lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential, uno scooter che ha tutto ciò che serve per tragitti non troppo esagerati, ha infatti 20 km di autonomia e un prezzo di 289 euro - se non avete molta strada da fare, è di sicuro una scelta azzeccata, qui la nostra prova del fratello Xiaomi Mi Electric Scooter 1S.

Continuiamo con lo Smartway WOOW a 199,90 euro, con 18 km di autonomia e ruote da 8,5”. A 349 euro abbiamo invece il Lexgo LEX R10, con grandi ruote da 10 pollici (che giustificano il prezzo) e 23 km circa di autonomia. Sempre in casa Lexgo, Unieuro sconta il LEX R9 Lite 6A, che a 249,90 euro vi mette a disposizione ruote da 8,5” e un motore da 350W. Passando a MOMO Design, abbiamo a 299 euro sia il MONACO85 che l’MD-FS8519, entrambi scontati del 25%.