Ecco il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra ammortizzato: arriverà in Italia?

Xiaomi ha da poco portato in Italia il suo nuovo monopattino top di gamma, per saperne di più trovate qui di seguito la prova del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, ora però al Mobile World Congress 2023 di Barcellona ha presentato un modello ancora più estremo: lo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. C’è però un “ma”...

Per la prima volta su un monopattino elettrico del marchio cinese arriva un sistema a doppia sospensione, una novità davvero importante che pone il modello nella fascia altissima del mercato internazionale, uno dei pochi ad avere degli ammortizzatori fisici. Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra promette una guida sicura e fluida anche su terreni accidentati, e non solo grazie alle sospensioni: il telaio è stato rialzato, dunque gli utenti possono anche contare su una visibilità migliorata e una maggiore stabilità, anche su superfici irregolari.

Il nuovo monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra monta poi gomme da 10 pollici più grandi con tecnologia Xiaomi DuraGel, ovvero parliamo di pneumatici a prova di foratura e autosigillanti. Tutto fantastico dunque, qual è dunque il “ma” anticipato all’inizio? Purtroppo il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra non sarà venduto in Italia, dunque il 4 Pro è destinato a rimanere il top di gamma, salvo ripensamenti dell’azienda. Allo stato attuale, questo nuovo prodotto non ha le frecce direzionali, motivo per cui non potrebbe essere omologato nel nostro Paese dopo le recenti regole sui monopattini. Vedremo se Xiaomi riuscirà a mettere in regola il prodotto anche per il nostro Paese… Nel frattempo ecco tutti i prodotti Xiaomi presentati al MWC 2023 di Barcellona. Al link seguente invece trovate tutte le info sui nuovi Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite.