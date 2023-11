Lo Xiaomi Electric Scooter 4 in sconto col Black Friday Amazon: ora è un best buy

Negli anni Xiaomi è senza alcun dubbio diventato un leader di settore per quanto riguarda i monopattini elettrico. L’ottimo Xiaomi Electric Scooter 4 è un modello super bilanciato adatto alla maggior parte degli utenti e ora è in sconto con il Black Friday di Amazon.

La settimana degli sconti “neri” di Amazon è già iniziata e anche i monopattini Xiaomi sono proposti a prezzi interessanti. Nello specifico vi segnaliamo che lo Xiaomi Electric Scooter 4 che abbiamo provato lo scorso mese di giugno è scontato del 16% e costa soltanto 335,33 euro anziché 399,90 euro. Lanciato con un prezzo di listino pari a 549 euro, adesso lo scooter Xiaomi è quasi un best buy con i suoi 600 W di picco e i suoi 35 km di autonomia, sufficienti per i nostri spostamenti quotidiani a meno di particolari esigenze. Nel caso in cui abbiate bisogno di 55 km di autonomia, lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è uno dei migliori modelli top gamma che possiate acquistare, soprattutto ora che per il Black Friday Amazon è proposto a 579,99 euro (sconto del 9%).

Una promo del 9% è attiva anche sullo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite: costa adesso 272,92 euro, offre però solo 20 km di autonomia e pneumatici da 8,5”, vi consigliamo assolutamente di saltare questo modello e andare dritti sullo Xiaomi Electric Scooter 4, un modello superiore in ogni aspetto. Per chi invece volesse fare una scelta “budget”, lo Xiaomi Electric Scooter 4 Go con 18 km di autonomia e un design più “fresco” e giovanile è proposto con il 22% di sconto: costa soltanto 218,31 euro.