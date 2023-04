Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro in sconto con il Fan Festival: costa meno di Amazon

Primavera in casa Xiaomi significa Fan Festival, un periodo di sconti che ora - a partire da oggi 6 aprile 2023 - entra nella sua seconda fase di offerte. Diversi i prodotti disponibili a prezzi inferiori rispetto al solito, in particolare però vi segnaliamo la possibilità di avere il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro in forte sconto.

Arrivato in Italia lo scorso mese di febbraio, abbiamo subito messo alla prova in strada l'ultimo arrivato in casa Xiaomi, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Un modello "full optional" che vi mette a disposizione frecce direzionali in linea con le norme italiane vigenti, 20 km/h di velocità massima, 55 km di autonomia con una sola carica, 700 W di potenza di picco, 20% di pendenza massima e pneumatici da 10" con tecnologia DuraGel antiforatura.

Inoltre il telaio è in alluminio di grado aerospaziale, davvero leggero, con un doppio freno a disco da 130 mm. Rispetto al precedente Pro questo modello attuale offre una pedana più ampia grazie a una lunghezza generale di 1.198 mm e un manubrio più alto così da adattarsi anche agli utenti più longilinei, con un'altezza generale di 1.240 mm contro i precedenti 1.180. Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro si può avere a 749,99 euro anziché 849,99 euro, non è tutto però perché grazie al coupon aggiuntivo XFF50E si arriva a 699,99 euro, un prezzo che davvero "non si può rifiutare". Cercate lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro fra le offerte dello Xiaomi Fan Festival 2023.

Per darvi un paragone, 699,99 euro è un prezzo anche inferiore a quello promozionale proposto da Amazon, dove il monopattino elettrico si può trovare a 729,90 euro.