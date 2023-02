Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro in sconto su Amazon per San Valentino

Lo scorso 10 gennaio 2023 Xiaomi ha ufficializzato la disponibilità del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro in Italia, il nuovo top di gamma della compagnia che stiamo testando proprio in questi giorni. Disponibile su Amazon, ora il monopattino cinese è in sconto per San Valentino.

Xiaomi ha confermato diversi sconti per la festa degli innamorati, si va dal Vacuum Cleaner G9 Plus al Mi Portable Bluetooth Speaker, anche il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro però è in sconto: lo trovate su Amazon Italia a 799,99 euro, mentre il prezzo di lancio era di 849 euro.

La disponibilità sul colosso dell’e-commerce americano è immediata, ma cosa vi portate a casa a quel prezzo - che forse non è accessibile a tutti? Il miglior monopattino Xiaomi mai creato integra adesso le frecce direzionali per mettersi in linea con le norme vigenti, inoltre promette fino a 55 km di autonomia e raggiunge i 20 km/h - sempre a causa delle leggi italiane, altrimenti potrebbe andare anche più veloce. Il freno a disco a doppia azione è stato migliorato sulla ruota posteriore, inoltre è presente il sistema E-ABS. Le ruote da 10” sono auto-sigillanti, assorbono dunque le vibrazioni e riducono la probabilità di perdite d’aria o bucature. Come tradizione, il monopattino può connettersi all’app mobile di Xiaomi Home ed è uno dei migliori dispositivi che possiate acquistare in questo momento.