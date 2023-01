Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro in Italia: super potenza e 55 km di autonomia

A giugno 2022 Xiaomi ha presentato al mondo il suo nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, una generazione particolarmente interessante vista la sua grande potenza e l’autonomia estesa. Ora il monopattino elettrico è finalmente disponibile in Italia a un prezzo di 849 euro su Amazon.

Solitamente il prezzo lo mettiamo a fine articolo, questa volta invece abbiamo voluto anticiparvi la “sorpresa” per farvi capire di che modello stiamo parlando: un top di gamma con motore capace di sprigionare 700 W di potenza di picco (350 W nominale) e di percorrere fino a 55 km con una singola carica, grazie alla grande batteria da 12.400 mAh/446 Wh installata nella pedana. Grazie al suo potente motore elettrico lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro può risalire pendenze fino al 20% e trasportare più peso rispetto ad altri modelli - ovvero 120 kg.

La velocità massima è fissata a 25 km/h nel rispetto delle leggi europee (anche se in Italia non si possono superare i 20 km/h), inoltre sul fronte della sicurezza abbiamo un freno a disco a doppia pastiglia sulla ruota posteriore e un sistema E-ABS sulla ruota anteriore che riduce lo spazio di frenata. A proposito di ruote: le gomme di serie sono auto-sigillanti da 10 pollici e assorbono con efficacia le vibrazioni e prevengono gli slittamenti. Il rivestimento auto-riparante inoltre le protegge meglio riducendo drasticamente il pericolo di bucare.

Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è persino dotato di un sistema di recupero dell’energia cinetica KERS in fase di frenata che aumenta così la durata della batteria. Per chiudere in bellezza, e mettersi in regola con tutte le ultime normative italiane, il nuovo monopattino di Xiaomi integra delle frecce direzionali, sia sul manubrio che sulla pedana, è insomma uno dei modelli più avanzati che possiate acquistare in questo momento, ha caratteristiche che giustificano assolutamente il prezzo a cui viene venduto su Amazon. Ne prenderete uno in vista della bella stagione?