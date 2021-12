Il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 in sconto da Unieuro con lo Speciale Xiaomi

Da Unieuro è appena iniziata una promozione chiamata Speciale Xiaomi, con oltre 40 prodotti in offerta. Per scoprirli tutti vi rimandiamo alla pagina dedicata allo Speciale Xiaomi Unieuro, continuate a leggere invece per scoprire i monopattini elettrici in promozione.

La grande catena di elettronica sta di fatto scontando tutta la gamma di monopattini elettrici firmata Xiaomi, ci sono i modelli usciti a metà dello scorso anno e anche il nuovissimo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 che abbiamo provato qualche settimana fa. Iniziamo proprio da lui: lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3 è in offerta a 399,90 euro anziché 449,90, un ottimo prezzo che vi permette di avere un monopattino solido e con 30 km di autonomia, 25 km/h di velocità massima, un nuovo sistema di blocco manubrio e un freno a disco con doppia pastiglia, una novità in casa Xiaomi. È disponibile allo stesso prezzo sia in nero che in bianco.

Se avete bisogno di fare più di 30 km, e magari arrivare a 40/45, lo Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 costa ora 549,90 euro anziché 799,90. Vi ricordate un prezzo solitamente inferiore? Beh avete in un certo senso ragione, perché il modello proposto da Unieuro è la variante speciale Mercedes AMG Petronas F1 Edition, dal prezzo decisamente superiore alla variante standard.

Infine, per chi non ha bisogno di grandi caratteristiche tecniche, c'è lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential a 289,90 euro anziché 349,90, "essenziale" in realtà solo sul fronte della batteria e dell'autonomia, visto che arriviamo a 20 km di autonomia e 20 km/h di velocità massima (può sembrare poco ma è il nuovo limite imposto dalle regole 2021 per i monopattini). Manca all'appello lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, di fatto sostituito dal 3.