Lo Xiaomi Electric Scooter 3 in sconto da MediaWorld: c'è anche il Max G30E II

MediaWorld ha appena lanciato i suoi nuovi MEGASCONTI, con diverse offerte interessanti relative alla mobilità elettrica. Andiamo subito a scoprire quali partendo da uno dei migliori modelli in circolazione: lo Xiaomi Electric Scooter 3.

Abbiamo guidato il nuovo Xiaomi Electric Scooter 3 lo scorso mese di ottobre, esaltandone le piccole ma ben assestate novità - come ad esempio un sistema di sblocco/blocco del manubrio ottimo e un freno a disco a doppia pastiglia. Ebbene lo Xiaomi Electric Scooter 3 è disponibile da MediaWorld a 381,65 euro anziché 449 euro, il prezzo di listino ufficiale. È disponibile sia in colorazione nera che bianca.

Per chi volesse il meglio del meglio, c'è in sconto anche il Ninebot Max G30E II a 799 euro anziché 899. Un prezzo giustificato da una grande batteria che promette fino a 65 km di autonomia, pneumatici tubeless antiforatura e uno chassis pronto a ogni avventura. È di fatto la versione aggiornata del Ninebot Segway Max G30 che abbiamo provato a fine 2020.

I MEGASCONTI sui monopattini sono già terminati, MediaWorld però ha messo in offerta anche una selezione di bici elettriche che vede la Nilox J5 a un prezzo promozionale di 599,25 euro anziché 799. Abbiamo poi anche la Nilox X7 Plus, la X7F, la J3 e una e-bike Argento. In particolare pensiamo alla Argento Fold Mini Max+ disponibile in colorazione Yellow oppure Silver.