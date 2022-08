Xiaomi dialoga con BAIC per produrre auto elettriche

Fino a qualche anno fa il brand Xiaomi era pressoché sconosciuto in Europa, oggi è uno dei principali player tecnologici del vecchio continente e l'Italia è un'importantissima roccaforte. Il marchio si è molto espanso e il prossimo passo sarà produrre auto elettriche - forse assieme a BAIC.

Che Xiaomi avesse intenzione di creare auto elettriche non è certo una notizia, nel novembre del 2021 vi abbiamo raccontato di come la compagnia cinese avesse dato vita alla Xiaomi EV Company Limited, sezione della società dedicata proprio alle quattro ruote elettriche. È invece una novità la trattativa con BAIC.

La società cinese ha fatto parlare soprattutto per il suo nuovo SUV elettrico BAIC BJ60, un modello che sembra mescolare una Jeep a una Land Cruiser, e sembra che ora sia in trattativa con Xiaomi per la costruzione di auto elettriche. A dirlo è Bloomberg, che conferma la volontà di Xiaomi di lanciare la sua prima auto elettrica entro il 2024. Non è raro che un player tecnologico collabori con un colosso dell'automotive per la creazione di nuovi veicoli elettrici, anche Sony e Apple stanno in un certo qual modo scegliendo la medesima strada (Sony ha trovato in Honda il partner automotive che cercava).

Xiaomi ha iniziato nel 2022 la costruzione del suo primo stabilimento automotive (Xiaomi annuncia impianto da 300.000 auto l'anno), potrebbe però non farcela a rispettare le promesse da sola; la collaborazione con BAIC potrebbe velocizzare le cose per entrare pesantemente nel mercato di massa nel 2024 - come ricordato appena sopra.