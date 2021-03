Xiaomi costruirà auto elettriche smart: arriva la conferma ufficiale

Qualche giorno fa, il 26 marzo, abbiamo lanciato il sassolino: un rumor vedeva Xiaomi sempre più intenta a costruire la sua prima auto elettrica. Oggi la conferma ufficiale dell’azienda cinese.

Tramite un comunicato stampa (anche) in lingua inglese, Lei Jun, il fondatore della compagnia, ha confermato l’entrata nel nuovo business delle auto elettriche intelligenti, possibile grazie a un investimento di oltre 1 miliardo di euro (10 miliardi RMB). Nel corso dei prossimi 10 anni, Xiaomi ha intenzione di investire sulle quattro ruote la bellezza di 10 miliardi di dollari in totale. Sono oltre due mesi e mezzo che la compagnia lavora al progetto e per l’occasione verrà creata una nuova sussidiaria apposita per il mondo dell’automotive.

“La decisione di investire in nuove auto elettriche è arrivata dopo numerose discussioni con i nostri partner, e personalmente la considero solo l’ultima delle nostre sfide, una vera e propria esplorazione in un settore del tutto nuovo per noi” ha detto Lei Jun, che spera di poter offrire al suo pubblico auto elettriche di qualità. Purtroppo non abbiamo altri dettagli ufficiali, non abbiamo neppure un bozzetto o un’immagine teaser, probabilmente la società ha diffuso la notizia “in fretta e furia” in seguito ai rumor usciti sul web, speriamo però di saperne di più quanto prima.