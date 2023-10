Xiaomi, la sua auto elettrica sarà come uno smartphone: avrà il range extender

Xiaomi ha avviato un processo di reclutamento di ingegneri specializzati nello sviluppo di sistemi di range extender (EREV) per veicoli elettrici attraverso il suo sito web. Si parla anche di una versione a combustione interna per la prossima berlina del noto brand cinese.

Xiaomi, attraverso la sua controllata RedMi, ha recentemente attirato molta attenzione nell'ambito dell'industria automobilistica. Nel mese di agosto, c'erano voci riguardo alla concessione di uno dei due permessi necessari per avviare la produzione di veicoli, da tempo si parla di una berlina che prenderà il nome di "Moderna". Nel frattempo, Xiaomi ha iniziato il processo di assunzione per la sua fabbrica a Pechino. Fonti anonime interne hanno indicato anche che il primo modello, noto con nome in codice MS11, potrebbe essere lanciato già quest'anno.

Xiaomi è un importante investitore in Roborock, la cui CEO è anche il fondatore di Rox Motor, l'azienda responsabile del lancio di Polestone 01. Questo veicolo utilizza il sistema di range extender Xinchen China Power, che è lo stesso fornitore di Lixiang.

Polestone 01 offre un'autonomia CLTC (Combined Charging and Long Trips) di circa 1.300 km, con una autonomia in modalità completamente elettrica di 282 km. Questo dimostra come Xiaomi sia coinvolta in diverse sfaccettature dell'industria automobilistica, compresi veicoli elettrici con sistemi di range extender, contribuendo a plasmare il futuro della mobilità.

La berlina di Xiaomi, dunque, non sembra essere molto lontana, il design definitivo dovrebbe essere già stato approvato. Un commerciante cinese tempo fa aveva rivelato l'estetica dell'auto per poi essere multato.