XEV Yoyo My 2023 arriva in Italia: dotazione più ricca e batteria più potente

L’evoluzione della mobilità elettrica ha toccato diversi settori, tra i quali c’è la mobilità urbana, e nello specifico quei mezzi perfetti per sgattaiolare nel traffico delle città più caotiche. La Citroën My Ami ha fatto scuola, ma tra i quadricicli c’è anche la XEV Yoyo nata in Italia ma prodotta in Cina, che si rinnova per il 2023.

La nuova XEV Yoyo MY 2023 è stata annunciata al Salone Internazionale dell’auto di Parigi nel 2022, ma oggi arriva finalmente sul mercato italiano forte di diverse novità che riguardano soprattutto la dotazione di bordo e un miglioramento tecnologico generale. In termini di dimensioni e look infatti l’auto mantiene lo stesso aspetto riuscito e futuristico del modello attuale, nonché supercompatto, con una lunghezza di 2,53 metri e una larghezza di 1,5 metri.

La potenza di 7,5 kW erogata della piccola Yoyo resta invariata, ma il motore è diventato più efficiente, e viene affiancato ad un pacco batterie LFP da 10,4 kWh che aumenta l’autonomia del 15%, permettendo fino a 172 km di percorrenza con una singola carica. L’efficienza è migliorata anche grazie al sistema rigenerativo di frenata ora più avanzato ed evoluto rispetto al passato.

All’interno dell’abitacolo invece c’è un nuovo monitor centrale da 10 pollici con grafica rinnovata che funge da strumentazione e infotainment, che adesso supporta anche la radio, pur restando un sistema che dà il meglio di se quando connesso allo smartphone, sfruttando anche la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. I sedili sono stati riprogettati, e il comfort di bordo è aumentato grazie anche ad un nuovo sistema di climatizzazione più potente.

Infine, la XEV Yoyo arriva in quattro allestimenti differenti: Yoyo Easy è il modello base che usa uno schermo da 7 pollici e costa 16.990 euro; la Yoyo City aggiunge lo schermo da 10” e costa 17.970 euro; la Yoyo Tech aggiunge il servosterzo elettrico al tutto e viene proposta a 18.860 euro; infine c’è la Yoyo Premium, che monta i cerchi in lega da 15 pollici e raggiunge un prezzo di 19.300 euro.