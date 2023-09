La nuova XEV YOYO a Monaco: sarà in Italia da fine 2023 ma a che prezzo?

A Monaco si sta tenendo una nuova edizione dell’IAA Mobility, uno degli eventi più prestigiosi del mondo automotive. Un palcoscenico su cui abbiamo già visto dal vivo la nuova Renault Scénic E-Tech Electric, dove però si è mostrato anche il nuovo quadriciclo XEV YOYO.

Dello YOYO parliamo ormai dal 2020, quando prometteva di rivoluzionare la mobilità urbana con un prezzo inferiore ai 7.000 euro. Poi però il mondo è cambiato, l’inflazione è schizzata alle stelle e oggi il nuovo YOYO 2023 si può avere a partire da 16.990 euro, un prezzo a cui però bisogna applicare eventuali incentivi e promozioni. Le prime consegne sono previste per il quarto trimestre del 2023, dunque fra ottobre e dicembre.

Sul fronte del design lo XEV YOYO continua a impressionare grazie ai suoi finestrini senza telaio, le luci LED tridimensionali, il tetto panoramico anti-UV e svariate combinazioni di colori, adatte a tutti i gusti. All’IAA Mobility 2023 inoltre XEV ha presentato il nuovo servizio Xpression: grazie alla stampa 3D infatti la lama della YOYO può essere facilmente sostituita e personalizzata, con 42 opzioni disponibili. All’interno dell’abitacolo troviamo un ottimo schermo da 10,25 pollici utile a gestire un sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mentre a livello tecnico ricordiamo che lo YOYO è spinto da un piccolo motore elettrico da 15 kW.

La velocità massima è di 80 km/h, l’autonomia dichiarata invece è di massimo 150 km. Se la ricarica vi annoia, lo YOYO dà la possibilità di cambiare al volo la batteria con il Battery Swapping: in Italia esistono più di 30 stazioni grazie all’impegno di Eni che vi permettono di cambiare al volo la batteria e ripristinare immediatamente l’autonomia in una manciata di minuti. Le stazioni sono attive, per il momento almeno, soltanto a Torino, Bologna, Milano, Firenze e Roma.