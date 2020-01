XEV YOYO: su Kickstarter l'auto elettrica tutta italiana stampata in 3D

La società torinese XEV ha ufficialmente dato il via alla raccolta fondi su Kickstarter per il progetto YOYO, che dovrebbe portare al debutto sul mercato della nuova vettura elettrica stampata in 3D, la prima del mercato.

La vettura, come leggiamo sulla pagina ufficiale del progetto, è pensata appositamente per l'uso urbano e mira a massimizzare la libertà e minimizzare i costi, oltre ad azzerare le emissioni.

La YOYO infatti è una vettura piccola, completamente elettrica, a due posti, che è in grado di adattarsi perfettamente all'ambiente urbano. A livello di dimensioni misura 2,5 x 1,5 metri, che la rendono facile da parcheggiare ovunque. Sotto la scocca molto ristretta troviamo un motore elettrico.

La stampa 3D permette di personalizzarla a proprio piacimento, il tutto riducendo gli sprechi ed i costi dei veicoli tradizionali.

Il prezzo di partenza è di soli 7.995 Euro, che la rendono una delle auto più economiche del mercato, soprattutto se si conta il mercato a sui ci rivolge. Tale obiettivo è stato raggiunto semplificando il design ad un numero ristretto di pezzi, il che ha consentito agli ingegneri di concentrarsi sulla dinamica, sicurezza e qualità.

La campagna Kickstarter mira a raccogliere 500mila Euro: nel momento in cui stiamo scrivendo 49 sostenitori hanno donato 79.000 Euro.