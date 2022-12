XAM Malaguti, la prima motocross elettrica dell'azienda bolognese

Dopo averla mostrata per la prima volta all'EICMA di Milano, la nota casa motociclista italiana Malaguti ha annunciato XAM, il suo concept elettrico. Si tratta di un prototipo ma l'obiettivo dell'azienda è quello di concorrere quanto prima nel mercato delle fuoristrada green.

L'ultimo concept della casa bolognese è una moto molto leggera, addirittura al di sotto dei 70 chilogrammi di peso complessivo, di conseguenza si tratta di un mezzo snello e agile, come del resto una due ruote da cross dovrebbe essere. Dopo Matter Energy, moto elettrica con cambio manuale, XAM di Malaguti rappresenta quasi un ibrido fra bicicletta elettrica e motocross, anche se esteticamente è indubbio come il mezzo italiano sia una vera e propria moto.

La mission dell'azienda è quella di colmare il gap fra le due categorie, offrendo quindi un prodotto divertente, adatto a tutti, e a sostenibilità ambientale, green. Grazie alla sua alimentazione elettrica, la motocross XAM di Malaguti potrà raggiungere i luoghi più disparati, tenendo conto delle zero emissioni nocive, nonché dell'inquinamento sonoro praticamente inesistente. Per tutti gli amanti della natura si tratta quindi di un vero e proprio must per scoprire il mondo che ci circonda con le sensazioni che solo una moto può regalare, i luoghi più inesplorati e incontaminati dall'uomo. A livello di ciclistica è presente una forcella a steli rovesciati nonché un pacchetto di sospensioni a corsa lunga.

Al momento comunque si hanno davvero pochi dettagli e non è ben chiaro quale sarà la potenza del motore ne tanto meno la capacità della batteria e la durata per effettuare una ricarica. Anche il prezzo non è stato svelato e navigando sul sito ufficiale di Malaguti non risultano altre informazioni pubbliche. L'azienda si è infatti limitata a definirla “Silenziosa e selvaggia”, aggiungendo: “XAM vi porta in luoghi che non potreste mai raggiungere con un motore a combustione".

"Come? Grazie alla lunga escursione delle sospensioni e alle basse emissioni sonore. Essere silenziosi non è mai stato così eccitante. Il primo modello elettrico off-road di Malaguti. Il concetto XAM colma il divario tra bicicletta e moto”. Il mondo delle due ruote sta spingendo sempre di più verso il green e recentemente è stato svelato anche il primo modello elettrico di Royal Enfield.