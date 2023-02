X-57 Maxwell, il primo aereo elettrico di NASA è quasi pronto per il decollo

Quando si guarda al futuro ad emissioni zero, solitamente si parla di mobilità elettrica in campo automobilistico e motociclistico, ma lo sviluppo di soluzioni alternative non si limitano a questi due contesti. A breve infatti, NASA farà volare il suo primo aeroplano 100% elettrico, chiamato X-57 Maxwell.

L’innovativo aereo di NASA è in sviluppo da diverso tempo, basti pensare che il test sul sistema delle batterie dell’X-57 Maxwell venne superato nell’ormai lontano dicembre 2017, dove venne provato che aveva la capacità necessaria di alimentare un intero profilo di volo

Ebbene, oggi NASA festeggia un ulteriore successo perché il velivolo ha passato anche i test termici riservati ai motori da crociera - esposti a temperature comprese tra i -24 °C e i 64 °C - dunque è stato portato a termine un ulteriore step verso il primo volo dell’X-57.

Nel corso dello sviluppo il velivolo si è alternato tra diverse configurazioni, la attualmente il Maxwell adotta due motori elettrici più grandi da crociera, ognuno dei quali avente potenza di 60 kW, affiancati da altri 12 motori elettrici ad alto sollevamento da 10.5 kW ciascuno, disposti sulla parte anteriore del profilo alare: una volta in quota, questi motori smettono di funzionare e le eliche a cinque pale di richiudono così da non creare resistenza aerodinamica.

Il progetto NASA prosegue dunque, tenendo a fuoco i tre obiettivi principali del progetto, ovvero il volo ad emissioni zero, un aumento dell’efficienza del 500% a velocità di crociera e minor inquinamento acustico da terra.

E a proposito di mezzi volanti fuori dagli schemi, vi ricordiamo che l’auto volante Klein Vision AirCAr ha ottenuto le certificazioni di volo, mentre l’auto volante di XPeng è un gigantesco drone.