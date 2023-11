WWF vs SUV elettrici pesanti: 'Pesano e consumano troppo, obiettivi climatici a rischio'

Contro le auto elettriche si schiera anche il WWF, o meglio, contro una precisa categoria, quella dei SUV. L'organizzazione non governativa più famosa al mondo, sezione Francia, punta il dito contro il peso eccessivo degli Sport Utility Vehicle che a suo modo di vedere penalizzerebbe la transizione green.

WWF premette “Tre anni dopo aver rivelato l’enorme impatto dei SUV sul clima, il WWF Francia presenta un nuovo studio scientifico che rivela la minaccia che rappresentano per la transizione ai veicoli elettrici”.

Secondo l'ONG la nota dolente è rappresentata dal consumo eccessivo di metalli critici usati nella produzione di auto elettriche di questo segmento: “I SUV elettrici consumano fino a 5 volte di più di queste preziose risorse e potrebbero compromettere lo sviluppo dell’auto elettrica, essenziale per la lotta al riscaldamento globale”.

Di conseguenza il WWF ha chiesto al governo di scoraggiare la vendita di auto elettriche pesanti per salvare la transizione green. Secondo l'ONG la domanda di metalli come rame, litio, nichel e cobalto potrebbe aumentare di 30 volte in 20 anni, ricordando che: “Un grande SUV elettrico consuma 3 volte più rame e alluminio e 5 volte più litio, nichel e cobalto di una piccola city car elettrica”.

Si sottolinea inoltre il continuo aumento del peso dei SUV, situazione su cui avevamo sollevato dei dubbi anche noi qualche settimana fa alla luce del fatto che l'Audi SQ8 E-Tron arriva a sfiorare le 2,8 tonnellate.

“Se il mondo intero acquistasse tanti SUV elettrici quanti i francesi – aggiunge il WWF - l’industria mineraria non produrrebbe abbastanza metalli critici, alla fine del decennio, per soddisfare la domanda primaria globale di litio, nichel, rame e cobalto”.

Secondo l'organizzazione, quindi, se il governo francese riuscirà a ridurre le vendite di SUV, investendo più nella mobilità condivisa e attiva, si ridurrà anche la domanda di batterie del 40 per cento entro il 2035, anno in cui arriverà lo stop di benzina e diesel in Ue.

L'idea del WWF Francia è quella di introdurre una tassa che vada appunto a gravare sui SUV più pesanti, destinando il bonus ecologico solo alle auto inferiori a 1,6 tonnellate, smettendo inoltre di sovvenzionare la vendita di modelli stranieri pesanti e inquinanti.

Jean Burkard, direttore advocacy del WWF Francia, conclude dicendo: “L’auto elettrica è essenziale nella lotta al riscaldamento globale: in Francia emette 3 volte meno di un’auto termica durante tutto il suo ciclo di vita e sarà quindi essenziale per raggiungere i nostri obiettivi climatici”.