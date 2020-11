La Wuling Mini EV vende più della Tesla Model 3 a 4 mesi dal debutto

Se seguite le nostre pagine già lo sapete: in Cina stanno spopolando le micro auto elettriche, come ad esempio la Wuling Hong Guang Mini EV, di cui abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane. Ora, a quattro mesi dal debutto è l’elettrica più venduta in Cina, anche più della Tesla Model 3.

Un successo travolgente dovuto soprattutto al prezzo di questa micro car a zero missioni: al cambio diretto, siamo a meno di 4.000 euro, arriviamo attorno ai 5.000 con la variante Plus, che offre una maggiore autonomia (170 km contro i 120 della variante base). Lunga appena 2,92 metri, è la citycar perfetta per i giovani cinesi e non solo, anche perché per metterla in strada il governo locale non chiede spese.

A proposito del design si può certamente discutere, bisogna però riconoscere come il rapporto qualità/prezzo sia alquanto inarrivabile. Inoltre di serie abbiamo ABS, il sistema per monitorare la pressione delle gomme, l’EBD, i classici attacchi isofix per seggiolini e altro. Certo non è molto potente, appena 17,5 CV, ma serve per muoversi in città ed è più che sufficiente.



Inoltre esiste una remota possibilità che arrivi negli Stati Uniti e in Europa, visto che nella Joint Venture che l’ha creata c’è anche General Motors. Nel frattempo la XEV Yoyo sembra averla battuta sul tempo: la microcar elettrica si può già ordinare in Italia a un prezzo di 6.500 euro di partenza. L’era delle piccole citycar elettriche ed economiche è appena iniziata.