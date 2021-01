Wuling MINI EV da record: l'auto elettrica da 3.600 euro vende senza freni

Come sarà il futuro della mobilità elettrica? Beh molto probabilmente invaso e dominato da piccole citycar a zero emissioni, economiche e perfette per circolare in ambito urbano. Esattamente come la Wuling Hong Guang MINI EV, l’elettrica che sta cambiando il mercato cinese.

Della vettura abbiamo parlato diverse volte su queste pagine, è una mini car dal design un po’ squadrato che offre buone caratteristiche a un prezzo irrisorio. Grazie a questo suo incredibile rapporto qualità/prezzo nel solo mese di dicembre 2020 ha piazzato 35.388 unità, in sette mesi si parla di 127.651 modelli venduti in totale.

Negli ultimi due mesi le auto consegnate sono state 68.000, davvero impressionante per una nuova auto elettrica. Sul mercato cinese del resto la piccola Wuling Hong Guang MINI EV viene venduta a 28.800 yuan, che al cambio diretto significa 3.600 euro. Un prezzo che la Wuling non riuscirà probabilmente a mantenere per sempre, adesso infatti è in grado di guadagnare su ogni modello grazie agli incentivi industriali promossi dal governo cinese, nei prossimi anni però potremmo assistere a un piccolo aumento.

Difficilmente però un leggero rincaro potrà fermare la scalata della MINI EV, che a giugno 2020 ha venduto 1.048 unità, poi a luglio 7.348, ad agosto 9.150, a settembre già 14.495. A ottobre si sono superate le 20.000 unità, 20.631 per essere precisi, mentre a novembre e dicembre i dati hanno parlato di 33.094 e 35.388 vetture vendute. Aspettiamo solo di conoscere le vendite di gennaio 2021...