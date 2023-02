Wuling lancia la nuova Bingo EV, un'elettrica che costa meno di 14.000 euro

Se seguite con attenzione le nostre pagine, il nome Wuling non vi suonerà di certo nuovo: è il marchio che in Cina si è fatto conoscere per la sua Wuling MINI EV, l’elettrica asiatica più venduta in assoluto grazie al suo prezzo irrisorio. Ora il marchio è pronto a fare un salto in avanti con la Wuling Bingo EV.

Wuling passa così da una mini car a un’utilitaria elettrica a tutti gli effetti, un segmento ancora poco battuto mentre il pubblico non cerca altro che nuovi veicoli compatti a zero emissioni da acquistare a prezzi aggressivi. Abbiamo di fatto riassunto l’essenza della Wuling Bingo EV, che al cambio dovrebbe costare meno di 14.000 euro. Con un prezzo simile diventerebbe in Europa l’elettrica più economica in assoluto, in Italia del resto gli EV più economici partono dai 21.000 euro della Dacia Spring.

Con un prezzo simile (da rivedere con aggiunta di tasse, spese varie ed eventuali…) ci porteremmo a casa una vettura lunga appena 3,95 metri, larga 1,71 metri e alta 1,68 metri con un passo di ben 2,56 metri. Due le batterie offerte da Wuling: da 17,3 kWh con 203 km di autonomia CLTC (qual è il migliore standard fra EPA, CLTC e WLTP?) oppure da 31,9 kWh con 333 km CLTC. La società cinese offrirebbe anche due motorizzazioni: da 30 kW/40 CV e da 50 kW/67 CV, cifre molto simili alla Dacia Spring (che nel 2023 uscirà in versione Dacia Spring Extreme con motore da 65 CV). Il debutto della Wuling Bingo EV è previsto in Cina già nel primo trimestre del 2023, successivamente dovrebbe avvenire il lancio globale.