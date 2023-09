Wuling E10, la curiosa auto elettrica cinese: è questo il veicolo più stretto esistente?

Torniamo a parlare delle bizzarre auto elettriche prodotte e commercializzate in Cina. Dopo la Panda Knight, piccola utilitaria che costa solo 5.000 euro, è la volta della Wuling E10 un altro EV decisamente sopra le righe.

Si tratta di un veicolo commerciale leggero che fa sembrare le famose Kei Cars del Giappone, fenomeno che non conosce crisi, quasi dei SUV. La Wuling E10 risulta essere infatti particolarmente stretta e per questo si tratta di una monoposto, guidabile da una sola persona; è stata pensata per scorrazzare al meglio nelle intasate strade delle metropoli cinesi, in grado quindi di infilarsi in ogni pertugio e nelle vie più strette senza troppi problemi.

Esternamente la piccola vettura elettrica si presenta con un muso molto stretto e dei cerchi da 12 pollici, ed inoltre è prevista una versione con il tetto più alto che può essere usata ad esempio come frigorifero per trasportare gelati, frutta e cibo in generale.

Gli interni sono ovviamente minimalisti, ma troveremo comunque l'aria condizionata, azionabile manualmente, un quadro strumenti digitali e una porta USB per ricaricare lo smartphone. Le sue misure sono decisamente mignon: 1,080 metri di lunghezza, esattamente la metà rispetto alla larghezza di un Hummer EV (largo 2,2 metri).

Il raggio di sterzata è invece di 4,3 metri, di conseguenza risulta essere estremamente maneggevole negli spazi ristretti. La lunghezza è di 3,3 metri mentre l'altezza è di soli 1,69. Il box posteriore è lungo 1,7 metri per una capacità di carico di 200 kg, e il peso a vuoto totale del veicolo è di 620 chilogrammi.

Il piccolo Wuling E10 è alimentato da una batteria al litio da 9 kWh che permette una velocità massima di 71 km/h e un'autonomia di 153 chilometri ma con una media di 40 km/h. Infine il prezzo, come al solito decisamente ridotto: 4.500 euro per la versione base e circa 5.000 per quella con più optional.