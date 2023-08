La Wuling Bingo EV in vendita nuova a 1.100 euro su Alibaba: ma ne dovete prendere 2

Se voleste acquistare un'auto elettrica senza spendere un patrimonio, allora dovreste fiondarvi su Alibaba.com, noto portale e-commerce cinese, e puntare sulla Wuling Bingo EV.

Come riferito da Insideevs, per portarsi a casa la piccola city car elettrica cinese dovrete investire solo 1.199 dollari, che al cambio fanno circa 1.100 euro. Si tratta di un vero e proprio affare tenendo conto che stiamo parlando di una vettura a tutti gli effetti: è infatti dotata di quattro porte e di listino sta a circa 8.000 euro.

Tra l'altro gode anche di una discreta autonomia visto che la batteria montata sulla Bingo è di 17,3 kWh per una durata di 200 km ciclo NEDC: non male. Di recente vi avevamo raccontato del debutto in Cina della Panda Knight, auto da 3.700 euro, ma la Wuling costa di fatto un terzo, un prezzo quasi imbarazzante per una vettura.

Da sempre gli automobilisti si lamentano dei listini delle auto elettriche, e in Italia la top 5 delle meno care parte da 21mila euro, ma in Cina è la situazione è differente visto che nel gigante asiatico è in corso una guerra senza esclusione di colpi fra le numerose aziende che hanno iniziato a produrre EV negli ultimi anni, portando al fallimento di svariate realtà che non avevano le “spalle troppo coperte”.

Insideevs sottolinea comunque come spesso e volentieri queste super offerte potrebbero essere dei classici “specchietti per le allodole”, nascondendo quindi dei costi “segreti” che potrebbero far lievitare il prezzo fino a quattro volte tanto.

Inoltre, è obbligatorio acquistare almeno due Wuling, per una spesa all'apparenza di 2.200 euro circa. In ogni caso stiamo parlando di una vettura senza dubbio interessante, prodotta da un marchio di proprietà della partnership fra SAIC e GM, e con una lunghezza di poco meno di quattro metri. Qualcuno vuole tentare l'acquisto?