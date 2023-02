WSJ e gli attacchi hacker alle auto elettriche: 'Sono vulnerabili, scenari apocalittici'

Le auto elettriche continuano ad essere sotto la lente di ingrandimento, ancor di più dopo lo stop ufficiale dell'Ue di diesel e benzina dopo il 2035. L'ultimo quotidiano a dedicare estrema attenzione agli EV è il Wall Street Journal che si sofferma in particolare sulla possibilità che le auto elettriche possano essere hackerate.

Secondo l'autorevole quotidiano finanziario d'oltre oceano l'aspetto sicurezza informatica delle auto elettriche viene spesso e volentieri trascurato, di conseguenza non è da escludere che a breve gli stessi EV possano a breve finire nelle mira di hacker super esperti. Del resto i pirati informatici hanno dimostrato più volte di sapere colpire ovunque gli stessi vogliano e immaginatevi cosa potrebbe fare un malintenzionato della rete con una vettura elettrica.

Tra l'altro fra i principali mercati al mondo degli EV vi sono gli Stati Uniti, mentre fra le nazioni dove vi sono meno elettriche in assoluto vi è la Russia: a pensare male a volte si fa peccato, ma spesso e volentieri ci si prende, e gli scenari ipotetici sono decisamente catastrofici.

L'aspetto che rende le auto elettriche delle vere prelibatezze per gli esperti informatici è il fatto che le stesse siano sempre collegate in rete, e che acquisiscono informazioni ogni qual volta si allaccino ad una colonnina di ricarica. “Porte” che un hacker potrebbe sfruttare per manomette il sistema di guida, come ad esempio agire sulla batteria, sui freni, le luci, gli indicatori di direzione, ma anche l'infotainment della vettura, senza dimenticarsi della guida autonoma con tutto ciò che potrebbe succedere. Ecco perchè gli esperti di cybersecurity sono convinti che gli scenari ipotetici potrebbero essere apocalittici, di conseguenza è necessario iniziare quanto prima a rendere le vetture impenetrabili.

Fra i maggiori sostenitori di una sorta di 'antivirus' per gli EV vi è Stuart Madnick, professore ed esperto di sicurezza informatica presso la Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology, secondo cui è necessaria una “chiamata all'ordine” di modo da regolamentare il settore ed evitare spiacevole conseguenza. "Immagina - ha detto - se le le auto dovessero iniziare a guidare in maniera irregolare e ciò è realmente fattibile''.

Lo scorso anno i Sandia National Laboratories del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti hanno messo in guardia circa il fatto che "attualmente non esiste un approccio completo alla sicurezza informatica". Syed Ali, partner ed esperto di sicurezza informatica presso la società di consulenza Bain & Co, conclude: “Se un'auto di lusso a combustione interna può avere circa 150 unità di controllo elettronico non è niente in confronto ai 3.000 chip che vediamo in un veicolo elettrico medio...”.

Purtroppo i malintenzionati della rete sono sempre pronti a colpire a già negli scorsi giorni vi avevamo parlato di come Ferrari, Porsche e Rolls Royce siano state hackerate da remoto. Lo scorso ottobre, invece, un attacco hacker aveva colpito Ferrari, chiedendo un riscatto dopo aver sottratto 7 GB di dati: fortunatamente quella vicenda si era conclusa con esito positivo.