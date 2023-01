WRC, nuovo regolamento 2025: 'Ci sarà più spazio per l'elettrico'

Un nuovo regolamento è atteso per il WRC, il campionato mondiale rally, a partire dal 2025. Ad annunciarlo è stato il direttore degli eventi Simon Larkin, che ha sottolineato come in futuro ci sarà più spazio per le ibride e la modalità elettrica.

Dopo l'evento a luci rosse del Rally di Montecarlo, la coppia scoperta a fare se*so, le vetture del WRC tornano al centro delle cronache motoristiche ed in particolare per ciò che riguarderà il futuro. Parlando con i colleghi di Motorsport.com, Simon Larkin ha spiegato che il nuovo regolamento WRC per il 2025 non sarà una rivoluzione ma se mai un'evoluzione di quello in vigore, facendo chiaramente capire come la strada intrapresa dal mondiale rally sia quella giusta. Obiettivo, cercare di attirare nuovi costruttori all'interno del circus che possano unirsi a Ford, Toyota e Hyundai, e a riguardo già si parla di un interesse del gruppo Stellantis, ma anche di Skoda e Alpine.

Come detto in apertura, l'intenzione dei vertici rally di FIA è quello di dare maggiore spazio alla modalità EV, sia nel corso dei trasferimenti che durante le prove speciali, anche se ciò non significa che fra due anni le vetture rally saranno 100% elettriche. "Quando si tratta di regolamenti tecnici – le parole di Larkin - il nostro direttore sportivo Peter Thul è stato fortemente coinvolto dalla FIA. È stato un obiettivo condiviso quello di annunciare l'evoluzione dell'attuale omologazione tecnica nei prossimi due mesi, perché vogliamo avere chiarezza e sicurezza su ciò che accadrà a partire dal 2025. Abbiamo iniziato a parlarne pubblicamente e privatamente a Monte Carlo lo scorso anno, al debutto di questo regolamento tecnico".

E ancora: "Il nuovo regolamento sarà un'evoluzione, non una rivoluzione. Tutti sono felici della storia dell'ibrido e noi possiamo fare di più con l'ibrido. E come promotori del WRC, sappiamo che dobbiamo fare di più per il fatto che siamo il primo campionato del mondo ad aver iniziato a utilizzare un carburante sostenibile". Infine, sulla questione ibrido ed elettrico, Larkin ha sottolineato: "Dobbiamo fare di più con l'ibrido, lo sappiamo. Penso che debba essere una parte più forte del nostro campionato, in particolare la modalità EV, e dobbiamo renderlo un po' più dominante anche nella competizione sportiva. L'unità ibrida ha ancora una buona capacità in termini di batteria e di rigenerazione. Possiamo verificare se è possibile aumentare la spinta e la rilevanza nei tratti stradali in modalità EV".

Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal primo gennaio 2025 giusto in tempo per l'evento del Principato di Monaco dello stesso anno. E a proposito del Rally di Montecarlo 2023, a vincerlo è stato Ogier per la nona volta.