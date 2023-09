WRC, la notizia che aspettavamo: 'Subaru è pronta al ritorno grazie a Toyota'

Sembrerebbero essere ormai maturi i tempi per rivedere nel campionato mondiale rally WRC, la Subaru. Dopo che è stata svelata ufficialmente l'Impreza WRX per l'AMA 2024, la gloriosa casa nipponica starebbe pensando di tornare nella principale competizione motoristica per rally esistente.

A farlo chiaramente capire è stato Ben Sulayem, numero uno della FIA, che parlando in occasione del Rally dell'Acropoli, ha svelato che sarebbero in corso le prime ottimistiche conversazioni in merito appunto al grande ritorno nei rally di Subaru.

A spingere verso il grande ritorno anche Akio Toyoda, fra i massimi dirigenti di Toyota, nonchè grande appassionato dei rally e in generale delle corse. "Non è un segreto che ho avuto un bell'incontro con il signor Akio Toyoda – le parole di Ben Sulayem - e gli ho chiesto cosa possiamo fare per attirare i produttori nel WRC e ho ascoltato qualcuno che è appassionato e ha menzionato Subaru”.

Il numero uno della FIA ha aggiunto: "Toyota possiede una percentuale di Subaru e sosterrà un'iniziativa di ingresso. E sento che uno come lui, quando parla, lo fa con sicurezza”.

Al momento il mondiale rally vede solo due team supportati appieno dai costruttori, leggasi Toyota e Hyundai, e a loro potrebbe quindi aggiungersi anche Subaru. "Vedo segnali positivi da parte del presidente della Toyota nel convincere Subaru a tornare”, ha continuato Sulayem, dispensando grande ottimismo.

Insieme alla Delta, la Subaru Impreza è senza dubbio una delle auto più iconiche della storia dei rally. Nel corso della sua partecipazione al mondiale negli anni '90 e 2000, la casa giapponese ha vinto il titolo costruttori per tre volte, così come quello piloti con Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) e Petter Solberg (2003). A fine 2008, però, Subaru ha lasciato il WRC a causa della crisi finanziaria globale, e pur rimanendo nel campo dei rally, prendendo parte all'American Rally Association, fino ad ora non si era mai palesato così concretamente un possibile ritorno nel campionato mondiale.

Qualora dovesse arrivare la conferma sembra comunque difficile che Subaru faccia il suo ritorno già nel 2024 a meno che non stia progettando in gran segreto la sua prossima vettura.