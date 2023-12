Wrappare il Tesla Cybertruck è semplicissimo: i parafanghi 'saltano' via

Quanti problemi ha il Tesla Cybertruck? Troppo presto per rispondere a questa domanda con un elenco completo, a quanto pare però un dettaglio poco gradito da alcuni riguarda il colore. La livrea in acciaio inossidabile del pick-up rende impossibile la verniciatura, tuttavia il bestione è facilissimo da wrappare!

La scoperta, se di scoperta possiamo parlare, è stata fatta dall'officina Wrap Bullys, che ha immediatamente postato il tutto sui social. In particolare, la notizia più importante riguarda i parafanghi della vettura EV. Questi, infatti, 'saltano' via che è una meraviglia. I video postati su Instagram e YouTube rendono bene l'idea. Infatti, basta solamente tirare con gentilezza il pezzo di plastica e il gioco è fatto.

A pochi giorni dal suo debutto, ecco che si incomincia a domandare della qualità effettiva dei vari componenti del Cybertruck, così come dei suoi costi (tipo quanto costa riparare il gigantesco parabrezza di Tesla Cybertruck?), e anche in questo caso sono molti gli utenti che hanno puntato il dito verso la scarsa affidabilità del mezzo. Troppo 'plasticoso' forse, eppure tutte le auto di ultima generazione fanno largo uso di questo materiale nella propria struttura. Comunque sia, qui la facilità della rimozione dei parafanghi rappresenta un lato positivo.

Infatti, in questo modo sarebbe semplice riuscire a wrappare il pick-up alla perfezione; si tratta dell'unica soluzione possibile, visto l'impossibilità della verniciatura, per avere un Cybertruck dal colore differente rispetto al "classico" grigio dell'acciaio inossidabile, che è resistente (come visto nel'articolo Tesla Cybertruck e il temuto carrello della spesa: si ammaccherà?) ma rischia di diventare noioso.

Sui social, l'account Wrap Bullys ha postato non solo il risultato finale, con un nuovo Cybertruck total black, ma anche le varie fasi del lavoro di wrapping. Secondo voi, wrappare il nuovo pick-up di Tesla può essere una buona idea per avere un'auto "differente"?