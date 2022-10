Questo wrap limited edition aggiunge tutte le 14 tinte disponibili sulla Dodge Challenger

Anche le muscle car sono destinate a scomparire, o meglio, a cambiare per abbracciare la mobilità elettrica (guardate la Dodge Charger Daytona SRT EV) ma per il momento ci sono e anzi, per il 2023 la Dodge Challenger ottiene nuovi colori, per un totale di 14 tinte differenti. E che non riesce a scegliere può prenderli tutti grazie ad un wrap.

Dodge infatti propone un wrap in edizione limitata che porta tutte le 14 colorazioni sulla sua muscle car, alternando le varie tinte una dopo l’altra, con fasce verticali che partono sul frontale con un blu scuro fino al retrotreno in tinta bianca. Per essere precisi, le tinte sono ordinate in questo modo: si parte col Plum Crazy, e si prosegue con Frostbite, B5 Blue, Sublime, F8 Green, Go Mango, Sinamon Stick, Octane Red, Torred, Triple Nickel, Destroyer Grey, Granite, Pitch Black e White Knuckle.

Questo particolare wrap viene dunque offerto alla modica cifra di 3700 dollari (circa 3775 euro al cambio attuale), prezzo che però non comprende l’applicazione sulla vettura, ma al momento dell’acquisto Dodge vi indicherà presso quale installatore rivolgervi.

E prima di salutarvi, rimanendo in tema di muscle car, vi ricordiamo che nel prossimo Fast & Furious 10 Vin Diesel sarà alla guida di una Dodge Charger Daytona SRT EV Concept, e non sarà l’unica auto elettrica nella pellicola.