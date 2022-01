Il Wrangler si ribalta, il Bronco no: Jeep contro i crash test della IIHS

La storia è costellata di grandi scontri fra prodotti o personaggi iconici, pensiamo alla Coca Cola contro la Pepsi oppure a Batman contro Superman, negli USA però c'è un'altra sfida molto sentita: il Jeep Wrangler costantemente contrapposta al Ford Bronco. Due fuoristrada leggendari messi di recente alla prova dalla IIHS.

La IIHS americana si può paragonare al nostro Euro NCAP, è un istituto che vigila sulla sicurezza dei veicoli ed esegue dei crash test in laboratorio, assegnando poi dei giudizi. Ebbene di recente la IIHS ha testato il nuovo Ford Bronco 2021 (Bronco che arriverà anche in Italia), con il fuoristrada dell'Ovale Blu che ha ottenuto ottimi risultati nella prova dello scontro su un angolo frontale contro una barriera a 65 km/h.

La struttura dell'abitacolo è rimasta intatta, a protezione dei passeggeri, mentre tutte e quattro le ruote sono rimaste salde a terra. Potrebbe sembrare scontato ma con il Jeep Wrangler 2019 non è andata affatto così: nella stessa prova, il veicolo Stellantis ha preso letteralmente il volo, ribaltandosi su un lato - e ottenendo una valutazione decisamente peggiore rispetto al Bronco.

Un risultato che non è piaciuto affatto a Jeep, con un portavoce ha detto a The Drive: "Quei risultati sono anomali. Abbiamo prodotto 873.000 di quei Wrangler che hanno collezionato milioni e milioni di chilometri su strada. Nonostante questo non abbiamo registrato incidenti simili a quello dimostrato dai test della IIHS, la vettura si comporta bene nella protezione degli occupanti."

Al di là delle comprensibili lamentele di Jeep, la IIHS ha svolto quel test in due modi differenti, con il secondo regolarmente accettato da FCA (all'epoca non ancora Stellantis), la vettura però si è ribaltata in entrambe le simulazioni, dunque il laboratorio questa volta vede come vincitore il Bronco. Siamo certi però che questa competizione non finirà certo qui... Al di là dei test della IIHS, il jeep Wrangler si è appena aggiornato lo scorso dicembre.