Worthersee, il leggendario raduno austriaco cancellato: 'Troppo alto l'impatto ambientale'

Dopo esattamente 40 anni il leggendario Worthersee, evento che si tiene ogni anno d'estate in Austria, e che riunisce il meglio delle auto preparate tedesche e non solo, va in pensione. I gestori dell'evento hanno infatti spiegato che lo show non è più sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il Worthersee si svolge ogni anno dal 1982 nella splendida cittadina lacustre di Maria Worth, ed è nato per celebrare la Golf GTI, l'hatchback sportiva più amata dai tedeschi. Nel corso delle quattro decadi è divenuto un vero e proprio show che ha attirato migliaia di appassionati da ogni angolo del mondo, e nel contempo sportive da mille e una notte preparate in maniera incredibile, vere e proprie belve dell'asfalto. Nel 2023, però, il Worthersee non ci sarà, ed è tutta colpa, o merito, a seconda dei punti di vista, del fatto che lo spettacolo risulta essere troppo inquinante.

“Nei prossimi anni non ospiterà più grandi eventi automobilistici convenzionali", si legge sul comunicato diffuso dall'amministrazione comunale di Maria Worth. Il Comune è preoccupato dalle implicazioni per l'ambiente e dalla conservazione degli ecosistemi a causa della presenza di migliaia di vetture e di persone, di conseguenza ritiene la festa non più in linea con i propri valori. Quegli spazi che nel 1982 hanno ospitato 100 persone, e che nel corso degli anni sono salite a centinaia di migliaia, verranno quindi riqualificati per creare delle nuove strutture verdi, così come fatto sapere dal sindaco Markus Perdacher.

“Nello spirito della comunità locale – spiega il primo cittadino - stiamo lavorando per creare spazi di vita attraenti e sostenibili a beneficio di tutte le persone che si trovano nella comunità, indipendentemente dal fatto che trascorrano lì pochi giorni o tutta la vita". In realtà il Worthersee era stato già cancellato negli ultimi 3 anni causa covid, ma nonostante ciò gli appassionati si erano comunque dati appuntamento a Maria Worth per un raduno non ufficiale, che purtroppo aveva anche causato dei problemi, con l'intervento della polizia.

La decisione ha comunque lasciato l'amaro in bocca agli appassionati e anche a Volkswagen che spesso e volentieri ha utilizzato l'evento per presentare le sue super sportive, come ad esempio la mitica Golf GTI W12 con motore centrale Bentley: "Siamo spiacenti che il leggendario incontro GTI al Wörthersee non si svolgerà più in questa forma – ha spiegato un portavoce della VW - stiamo studiando come supportare la comunità dei fan GTI in futuro. Mantenere la community è molto importante per entrare in contatto diretto con i clienti più affezionati”.

Il Comune di Maria Worth ha fatto sapere che non esclude nuovi eventi in futuro nel caso in cui fossero in linea con gli obiettivi ambientali. E chissà che magari non potremo vedere proprio da quelle parti la nuova Golf 9 elettrica, che dovrebbe basarsi sull'ID 2 secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni.