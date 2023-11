WorldFirst, l'auto che funzionava con il cioccolato e che andava a 235 km/h

Nel 2009, un team di ricercatori dell'Università di Warwick ha creato un motore che funzionava a cioccolato e ha raggiunto una velocità di 235 km/h su una vettura di Formula 3. Questo progetto, noto come "WorldFirst," è stato un esempio pionieristico di utilizzo di materiali sostenibili e rinnovabili in un veicolo da corsa.

L'auto era costruita con componenti ecologici, come il corpo fatto di patate, il volante di carote, il sedile di soia e i freni di sollevamento. Le fibre vegetali furono combinate con resine per creare parti resistenti agli urti, e gli oli del cioccolato erano stati raffinati per produrre il carburante. L'auto utilizzava lubrificanti a base di olio vegetale e un motore biodiesel che funzionava con il carburante derivato dal cioccolato e dall'olio vegetale. Tuttavia, a quel tempo, le vetture di Formula 3 non erano autorizzate a utilizzare il biodiesel.

Il progetto WorldFirst voleva dimostrare che era possibile sviluppare veicoli sostenibili senza compromettere le prestazioni. Gli scienziati coinvolti nel progetto sottolinearono l'importanza di adottare una strategia che coprisse l'intero ciclo di vita del veicolo, dalle materie prime al riciclo finale. Questo esperimento ha dimostrato che l'ambientalismo nel settore automobilistico può ricoprire tutti gli aspetti della produzione e dell'uso dei veicoli. Esistono molti modi per fare ambientalismo e questo è senza dubbio uno dei interessanti visti fino adora (ecco quanto vi costerebbe in media un piano di energia per un'auto elettrica).

Se da un lato la tutela dell'ambiente si declina in movimenti di protesta, a questo si affianca anche un'altra faccia, ovvero quella della messa in moto delle competenze e dell'ingegno per dar vita a soluzioni innovative e interessanti. Le auto elettriche sono certamente un passo avanti, tuttavia occorrerà ancora un po' di tempo affinchè possano essere delle soluzioni "alla portata di tutti": un recente report ha confermato che la domanda di veicoli EV è effettivamente in crescita, ma che ancora sono poche le persone a potersele permettere.