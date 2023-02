World Car of the Year 2023, l'elenco delle 10 auto finaliste: c'è anche l'Italia

Sono state annunciate nelle scorse ore le 10 auto finaliste del premio World Car of the Year 2023, l'auto dell'anno da poco iniziato. Un riconoscimento che sarà ufficializzato il primo 5 aprile, in occasione del Salone di New York: scopriamo insieme l'elenco.

Dopo che la Jeep Avenger è stata nominata Car of the Year 2023 tocca ora al secondo riconoscimento di maggior pregio per quanto riguarda le vetture, appunto il World Car of the Year 2023. Dopo una votazione da parte di una giuria composta da 100 giornalisti provenienti da 32 diversi Paesi, verrà eletta l'auto dell'anno, quella che secondo gli addetti ai lavori è considerata la migliore sotto ogni punto di vista, quindi design, motorizzazioni, innovazioni e rispetto dell'ambiente. La prima cosa da sapere è che fra le 10 finaliste spicca anche una vettura tutta italiana, leggasi la splendida Alfa Romeo Tonale.

Il SUV del Biscione si trova in compagnia di altre nove splendide vetture prodotte in ogni angolo della terra, e conferma l'ottimo lavoro svolto dalla storica casa di Arese. La bontà del progetto si era comunque già capita dal fatto che le prevendite dell'Alfa Romeo Tonale negli Usa avevano registrato numeri record, con conseguente aumento della produzione nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Dopo queste doverosa premessa vediamo quindi le 10 finaliste che si contenderanno l'ambito riconoscimento. Oltre alla Tonale troviamo ben due BMW, leggasi la Serie 2 Coupé e la XI/iX1.

Spazio quindi alla HR-V di Honda, alla Ioniq 6 di Hyundai, alla Kia Niro, alla Mazda CX-60, alla Mercedes Classe C, e infine alle due Nissan Ariya e z. L'evento del prossimo 5 aprile a New York prevede anche l'assegnazione di altri riconoscimenti importanti, a cominciare dal World Electric Vehicle, che sarà conteso da BMW i7, Genesis GV60, Hyundai Ioniq 6, Kia e-Niro, Lucid Air. Per il World Luxury Car, invece, BMW i7, Genesis G90, Land Rover Range Rover, Land Rover Range Rover Sport. Per il World Performance Car in lizza BMW M4 CSL, Kia EV6 GT, Nissan Z, Porsche 911 (992) GT3 RS, Toyota GR Corolla. Spazio al premio World Urban Car, per cui se la vedranno Citroen C3, ORA Funky Cat / Haomao, Volkswagen Taigo/Nivus.

Infine il World Car Design of the year che sarà conteso fra tutte le vetture precedenti, più una lista di 5 modelli selezionata da alcuni designer di fama mondiale, leggasi Cadillac Lyriq, Hyundai Ioniq 6, Land Rover Range Rover, Lucid Air, Nissan Z. Verrà inoltre riconosciuto un premio non ad un'auto bensì ad una persona, precisamente il World Car Person of the Year, colui che più si è distinto nel mondo dell'auto. In lizza Wang Chuanfu (presidente BYD), Stella Clarke (Research Engineer Open Innovations del Gruppo BMW), SangYup Lee (capo del design e vice presidente esecutivo del Gruppo Hyundai), Peter Rawlinson (amministratore delegato di Lucid Motors), e infine, Naoyuki Sakamoto (capo ingegnere della Toyota Gazoo Racing). Secondo voi quali saranno i vincitori?