World Car of the Year: le 10 auto finaliste in attesa del Salone di Ginevra

Mentre aspettiamo l'elezione dell'Auto dell'Anno 2020, con 7 finaliste a contendersi il premio, sono state annunciate le nomination per il World Car of the Year.

Il premio, che in giuria vede giornalisti specializzati provenienti da tutto il mondo, vede una shortlist finale di 10 vetture - arrivata dopo una selezione fra 29 auto. Andiamo dunque a scoprire queste 10 finaliste, che sono la Hyundai Sonata, la Kia Soul EV, la Kia Telluride, il Range Rover Evoque, la nuova Mazda3, la Mazda CX-30, la Mercedes CLA, la Mercedes GLB, la Volkswagen Golf di ottava generazione e la T-Cross, sempre del marchio tedesco.

A contendersi invece il premio World Urban Car troviamo la Kia Soul EV, la MINI Electric, la Peugeot 208, la Renault Clio e la Volkswagen T-Cross. Il World Luxury Car Award è invece conteso da BMW X5, BMW X7, Mercedes EQC, Porsche 911 e Porsche Taycan, mentre in campo performance le finaliste sono BMW M8, Porsche 718 Cayman/Spyder GT4, Porsche 911, Porsche Taycan e Toyota GR Supra. Sette esperti di design invece assegneranno il premio World Car Design of the Year, conteso da Alpine 110S, Mazda 3, Mazda CX-30, Peugeot 208 e Porsche Taycan. I vincitori saranno annunciato il prossimo 3 marzo al Salone di Ginevra.